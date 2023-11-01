С 1 января тысячи жителей Рязани могут остаться без газа

С 1 января тысячи рязанцев могут остаться без газоснабжения. Причина — закон, согласно которому обслуживание газового оборудования в многоквартирных жилых домах должна осуществлять та организация, которая и поставляет газ. В Рязани такой организацией является АО «Рязаньгоргаз».

Однако, сообщает ya62, многие жители города столкнулись с серьезной проблемой: организация не принимает заявления от домов, находящихся на «договорах обслуживания», а тарифы «Рязаньгоргаз» завышает примерно в три раза. Письма от УК и ТСЖ остаются без ответа. Как отметил представитель одной из управляющих компаний Рязани, в городе много домов, находящихся на «договорах обслуживания». И сейчас их не могут передать «Рязаньгоргазу», так как УК якобы не имеют полномочий по заключению договора и каждый собственник квартир должен самостоятельно прийти для этого в горгаз.

— Но как собственник может это сделать, если речь идет об общедомовом оборудовании? Интересно и то, что в Рязанской области никаких проблем с перезаключением договоров нет. Мы сейчас опасаемся, что 1 января просто полгорода останется без газа, — отметил собеседник.

Повышение цен на тарифы также связывают с тем, что «Рязаньгоргаз» стал монополистом. При этом УК нужно каким-то образом сохранить коммунальные платежи на том же уровне.

— А как это возможно, когда «Рязаньгоргаз» троекратно взвинчивает цены? Выходит, нам придется отказываться от ремонта подъездов, лавочек, крыш, в пользу монополиста. Как это объяснить людям?» — говорит представить рязанской управляющей компании.

До перехода на новую систему обслуживания осталось два месяца. Что ждет собственников квартир после 1 января 2024 года – неизвестно. Власти не дают никаких комментариев по этому поводу.