Четверг, 9 ноября, 2023
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Рязанцам объяснили, отключат ли газ 1 января тем, кто не заключит договор

7info7
Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

Генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов 9 ноября ответил в рамках прямого эфира на вопрос, будут ли в новом году отключать газ рязанцам, которые не заключат договор по новой форме.

Иванов подтвердил: 1 января газоснабжение у тех, кто не заключит договор, не приостановят. По его словам, отключение газа это чётко регламентированная законом процедура. А тех, кто не заключит договор до нового года и будет уклоняться от этого в 2024 году, несколько раз проинформируют о такой необходимости. И только потом может встать вопрос об отключении.

Напомним, до конца 2023 года рязанцы обязаны перезаключить договор с горгазом на обслуживание газового оборудования. Передать необходимые документы можно лично либо через сайт организации. Также появилась возможность перезаключить договор через отделения МФЦ.

Ранее по теме: С 1 января тысячи жителей Рязани могут остаться без газа.

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