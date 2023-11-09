Четверг, 9 ноября, 2023
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Рязанцы смогут заключить договор с горгазом в любом отделении МФЦ

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Фото: Pxhere

Жители Рязани и Рязанской области могут заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования в любом отделении МФЦ. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Процедура стала доступна с 9 ноября.

Решение принято в связи с изменениями в федеральном законе, согласно которым обслуживание газового оборудования в многоквартирных жилых домах должна осуществлять та организация, которая поставляет газ. 

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на большие очереди в горгазе на Семашко.

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