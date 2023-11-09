Рязанцы смогут заключить договор с горгазом в любом отделении МФЦ

Жители Рязани и Рязанской области могут заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования в любом отделении МФЦ. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Процедура стала доступна с 9 ноября.

Решение принято в связи с изменениями в федеральном законе, согласно которым обслуживание газового оборудования в многоквартирных жилых домах должна осуществлять та организация, которая поставляет газ.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на большие очереди в горгазе на Семашко.