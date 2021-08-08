Руководитель проекта «КиберМосква» рассказал о новых схемах мошенничества

- Advertisement -

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал о новых схемах банковских мошенников. Его слова приводит РИА «Новости».

Потенциальным жертвам поступают сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах. После этого звонят мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или прокуратуры. Они говорят, что на ваше имя был взят кредит. Им, якобы, показалось это подозрительным.

— После этого жертве предлагают под контролем «банковского работника» отменить кредит, используя персональные данные. Таким образом эти данные окажутся в руках у злоумышленников, — говорится в сообщении.

«Сотрудники прокуратуры» же говорят, что оформленный кредит был незаконным и теперь это является вещественным доказательством.

— Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант – вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны, – заключил эксперт.