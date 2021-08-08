Руководитель проекта «КиберМосква» рассказал о новых схемах мошенничества

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал о новых схемах банковских мошенников. Его слова приводит РИА «Новости».
Потенциальным жертвам поступают сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах. После этого звонят мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или прокуратуры. Они говорят, что на ваше имя был взят кредит. Им, якобы, показалось это подозрительным.
«Сотрудники прокуратуры» же говорят, что оформленный кредит был незаконным и теперь это является вещественным доказательством.