После инаугурации президента Дональда Трампа США перестали выступать единым фронтом с Европой, заявила корреспондент RT Саскии Тейлор.

Журналистка отметила, что Вашингтон больше не голосует так же, как другие западные страны в ООН.

«Теперь над Атлантикой зреет буря. Не прошло и шести недель, как Трамп занял свой пост, а брюссельские бюрократы уже содрогнулись», — отметила Тейлор.

По ее словам, Евросоюз и Украина еще до начала СВО подписали соглашение о партнерстве в сырьевой сфере. Однако сейчас на редкоземельные металлы страны стал претендовать Вашингтон, он хочет заключить с Киевом сделку, которая сорвалась накануне после провальных переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Вместо того, чтобы брать из украинских недр литий и галлий, медь и никель, титан и кобальт, ЕС получает внушительный счет, и все благодаря США», — пояснила корреспондент. Реклама

Она напомнила слова Трампа, указавшего, что Штаты не будут предоставлять Киеву гарантии безопасности сверх меры и сделают так, чтобы этим занималась Европа.