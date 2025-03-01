RT: над Атлантическим океаном зреет буря, Трамп предъявил ЕС внушительный счет

После инаугурации президента Дональда Трампа США перестали выступать единым фронтом с Европой, заявила корреспондент RT Саскии Тейлор.
Журналистка отметила, что Вашингтон больше не голосует так же, как другие западные страны в ООН.
По ее словам, Евросоюз и Украина еще до начала СВО подписали соглашение о партнерстве в сырьевой сфере. Однако сейчас на редкоземельные металлы страны стал претендовать Вашингтон, он хочет заключить с Киевом сделку, которая сорвалась накануне после провальных переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Она напомнила слова Трампа, указавшего, что Штаты не будут предоставлять Киеву гарантии безопасности сверх меры и сделают так, чтобы этим занималась Европа.