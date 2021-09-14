Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса проведут до 1 декабря

Правительство РФ утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.

В розыгрыше призов могут принять участие граждане старше 18 лет. Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря среди вакцинированных на основании Единого регистра вакцинированных.

Розыгрыш запустят на официальном сайте бонусзаздоровье.рф. Победителей конкурса выберет компьютер. Всего будет 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Результаты будут опубликованы на сайте, а также в средствах массовой информации. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на сайте госуслуг и указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов, сообщает сайт регионального правительства.