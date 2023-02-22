Ровно год назад 24 февраля началась специальная военная операция на Украине

Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Тогда глава государства выступил с обращением перед гражданами и заявил, что решение о проведении СВО было принято в связи с эскалацией в Донбассе, в соответствии с Уставом ООН и соглашениями о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. По словам Путина, обстоятельства потребовали решительных действий. Необходимо было прекратить геноцид жителей Донбасса, которые надеются только на Россию.

Вот лишь отрывок из обращения президента, прозвучавший в то утро:

Напомню, что в 2000–2005 годах мы дали военный отпор террористам на Кавказе, отстояли целостность нашего государства, сохранили Россию. В 2014 году поддержали крымчан и севастопольцев. В 2015-м применили Вооружённые Силы, чтобы поставить надёжный заслон проникновению террористов из Сирии в Россию. Другого способа защитить себя у нас не было.

То же самое происходит и сейчас. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции.

Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Издание «Курьер Среда» в свою очередь подготовило обзор наиболее важных событий этих 365 дней спецоперации:

2 марта 2022 года: российские войска взяли под контроль Херсон, областной центр, а 15 марта – всю Херсонскую область.

С 10 апреля по 20 мая 2022 года: осада завода «Азовсталь». Президент Владимир Путин запретил проводить штурм и приказал блокировать промзону. Российские войска смогли захватить завод, взять в плен бойцов ВСУ и эвакуировать мирных жителей.

20 мая 2022 года: город Мариуполь был взят российскими войсками.

21 сентября 2022 года: началась частичная мобилизация в России, которая продолжалась до 31 октября. Мобилизация была оценена как успешная.

30 сентября 2022 года: новые субъекты (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР) присоединились к России в рамках референдума. 9 ноября 2022 года: российские войска отступили из Херсона на левый берег Днепра.

7 декабря 2022 года: Владимир Путин заявил, что СВО дала значительный результат для России, включая расширение территорий и получение доступа к Азовскому морю.

21 декабря 2022 года: Владимир Путин подвел итоги боевых действий на заседании коллегии Минобороны РФ.

13 января 2023 года ВС РФ взяли Соледар.

12 февраля ЧВК «Вагнер» заняли поселок Красная гора, стоящий неподалеку от Артёмовска.

Ключевой темой послания Владимира Путина Федеральному собранию стала также спецоперация. Путин оценил ход СВО и международную ситуацию, а также рассказал о российской экономике и перспективах развития страны.