«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть для спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА»

«Ростелеком» организовал беспроводную сеть связи на территории многофункционального спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Для этого провайдер установил 212 точек доступа. Теперь посетителям и участникам мероприятий доступна качественная Wi-Fi-сеть в фойе, VIP-ложах, на трибунах арены ии фуд-корте. Для выхода во Всемирную паутину «Ростелеком» предоставил канал связи с пропускной способностью до 5 Гбит/с. При подключении сервисов провайдер задействовал собственную сеть передачи данных.
Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
Александр Смирнов, генеральный директор МСК «ЦСКА АРЕНА»:
Wi-Fi-сеть от «Ростелекома» помогает организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей согласно российскому законодательству. Сервис позволяет настроить приветственную страницу, отслеживать статистику подключений, определять время нахождения пользователей в интернете, блокировать доступ к неблагоприятным ресурсам. Управление сервисом производится через личный кабинет заказчика.
Получить дополнительную информацию об услуге и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.