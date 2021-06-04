«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть для спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА»

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«Ростелеком» организовал беспроводную сеть связи на территории многофункционального спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Для этого провайдер установил 212 точек доступа. Теперь посетителям и участникам мероприятий доступна качественная Wi-Fi-сеть в фойе, VIP-ложах, на трибунах арены ии фуд-корте. Для выхода во Всемирную паутину «Ростелеком» предоставил канал связи с пропускной способностью до 5 Гбит/с. При подключении сервисов провайдер задействовал собственную сеть передачи данных.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

“Ростелеком” имеет большой опыт оперативного создания современной инфраструктуры связи на объектах любого масштаба. Для “ЦСКА АРЕНЫ” мы построили уникальную публичную беспроводную сеть “высокой плотности” с возможностью одновременного подключения шести тысяч пользователей. Бесшовное Wi-Fi-покрытие и безопасное соединение помогают заказчику обеспечить комфортные условия пребывания зрителей, а также посетителей магазинов и ресторанов на территории стадиона.

Александр Смирнов, генеральный директор МСК «ЦСКА АРЕНА»:

Наша арена состоит из трех современных площадок-трансформеров, предназначенных для проведения мероприятий самого разного формата: спортивных соревнований, концертов и деловых мероприятий. На “ЦСКА АРЕНУ” люди приходят за положительными эмоциями и, конечно, делятся впечатлениями в режиме реального времени в социальных сетях. Поэтому скоростной Wi-Fi высокой плотности — важное решение в развитии цифровой инфраструктуры арены и совершенствовании клиентского сервиса.

Wi-Fi-сеть от «Ростелекома» помогает организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей согласно российскому законодательству. Сервис позволяет настроить приветственную страницу, отслеживать статистику подключений, определять время нахождения пользователей в интернете, блокировать доступ к неблагоприятным ресурсам. Управление сервисом производится через личный кабинет заказчика.

Получить дополнительную информацию об услуге и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.