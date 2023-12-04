«Ростелеком» представил решения по безопасности на Всероссийском форуме «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее»

«Ростелеком» выступил вендором на Всероссийском форуме «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее» в Рязани. Компания презентовала экосистему сервисов по кибербезопасности и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

В мероприятии, организованном правительством Рязанской области, региональным минцифры, АНО «Цифровой регион» и Корпорацией развития Рязанской области, приняли участие IT-специалисты из более чем 40 регионов страны. Главными темами для обсуждения стали вопросы применения цифровых сервисов в инвестиционной деятельности, внедрение в социальную сферу технологий искусственного интеллекта, безопасность информсистем.

На панельной дискуссии, посвященной кибербезопасности, диалог с аудиторией вел Алексей Кравченко, директор по работе с региональными государственными структурами ГК «Солар».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сегодня всё больше компаний уделяют пристальное внимание безопасности собственной IT-инфраструктуры. Основными причинами пересмотра отношения к информбезопасности стали многочисленные кибератаки на государственные и бизнес-ресурсы. Защиту IT-периметров укрепили уже многие организации, но при этом угроза внутренних вмешательств ещё стоит довольно остро. Мы готовы предоставить эффективные сервисы, которые помогут клиентам решить сразу несколько задач по защите цифровых систем и данных».

Вопросы функционирования платформы «Безопасный город» участники форума обсуждали с Василием Титовым, директором по работе с ключевыми клиентами АО «Искра технологии». Он рассказал, каким образом на базе единой платформы осуществляется интеграция различных систем, каковы основные задачи и преимущества решения, а также особенности его внедрения в различных регионах.

Подробнее о крупных инфраструктурных проектах компании можно узнать на сайте.

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