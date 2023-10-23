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«Ростелеком» представил интеллектуальные цифровые решения на профориентационном форуме «ИТ.Рязань»

7info

«Ростелеком» принял участие в первом образовательном форуме для старшеклассников «ИТ.Рязань». Мероприятие направлено на формирование у абитуриентов профессиональной траектории в IT-сфере. Организаторами события выступили представители министерств образования и цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, а также АНО «Цифровой регион». Специалисты провайдера рассказали участникам о специфике работы в компании и карьерных перспективах, а также презентовали сервисы системы «Умный дом» и платформы «Ростелеком Ключ».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Для нас участие в подобных проектах — это и работа в направлении ранней профориентации, и возможность найти новых сотрудников. Мы стараемся регулярно рассказывать молодежи, что такое “Ростелеком” сегодня. Причем говорим не только о нашей роли в создании цифровой инфраструктуры в масштабах региона и страны, но и о продуктах, которые делают комфортнее жизнь отдельного человека. Уверен, после подобных форумов и презентаций выбор будущей профессии у подростков становится более осознанным».

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг «Ростелеком Ключ» и «Умный дом», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте и по телефону 8 800 301 05 50.

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