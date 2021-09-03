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Пятница, 3 сентября, 2021
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«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group

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«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group

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Новая компактная умная колонка «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома», ее также можно приобрести в рассрочку. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и «Умным домом».

Новая колонка весит всего 305 грамм вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. На «Капсуле Мини» появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные. При этом мощность звука составляет 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

Благодаря «Марусе» через «Капсулу Мини» можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», заказать еду, найти рецепт блюда, помочь детям выучить английский и таблицу умножения, включить музыку или подкаст, и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.

А в 2020 году «Маруся» научилась управлять услугами «Ростелекома». Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Для взаимодействия колонки и ТВ-приставки не нужны провода, запустить функционал можно голосом: после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Также Маруся помогает с «Умным домом»: исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности.

Голосовой помощник Маруся — один из центральных продуктов экосистемы VK, который теперь живет в нашем втором устройстве, умной колонке “Капсула Мини”. Голосовые технологии — это тренд последних лет, который меняет рутину. Пользователи получают быстрый доступ к развлечениям, инструментам для поиска информации и решения повседневных задач, например, для управления умным домом и взаимодействия с техникой, — сказал руководитель направления голосовых ассистентов и умных устройств Mail.ru Group Алексей Кривенков.

Мы видим, что востребованность голосового управления растет, все больше пользователей убеждается в его преимуществах. Большинство тех, кто купил колонку в каналах “Ростелекома”, активируют голосовое управление видеосервисом Wink. “Маруся” обработала уже миллионы команд, с помощью которых подписчики искали фильмы, сериалы или передачи. Мы вместе с Mail.ru Group продолжаем совершенствовать функционал и алгоритмы голосового управления, чтобы максимально соответствовать пожеланиям и потребностям наших клиентов, — отметил директор офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылёв.

Mail.ru Group и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами в середине 2020 года. Ранее в каналах продаж «Ростелекома» уже можно было заказать стандартные колонки «Капсула».

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