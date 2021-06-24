«Ростелеком» поможет компаниям управлять данными

- Advertisement -

«Ростелеком» запускает новый ИТ-продукт для бизнеса — «Платформа управления данными», который предназначен для хранения, обработки и управления корпоративными данными в организациях любого масштаба. Это универсальная платформа, с помощью которой можно построить корпоративное хранилище данных, создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля и обеспечить переход компании к data-driven модели.

«Платформа управления данными» создана для решения многочисленных бизнес-задач: потоковая и пакетная обработка данных (настройка и мониторинг ETL/ELT-процессов); формирование озера «сырых» неструктурированных данных; построение классического хранилища данных и нереляционного сегмента квази-структурированных данных; управление качеством данных; использование данных для формирования BI-отчетности и дашбордов, машинного обучения и сервисов монетизации данных; управление данными организации с построением единого глоссария и карты данных.

Все компоненты платформы основаны на собственных разработках компании и решениях с открытым кодом, зарегистрированных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Платформа управления данными» упростит работу пользователей и администраторов за счет инструментов развертывания и управления, а также повысит стабильность решений благодаря тщательной проверке кода и грамотной работе службы поддержки. Объединение приложений и инфраструктуры в единый облачный продукт позволит заказчику упростить процесс обслуживания дата-центра компании и снизить расходы на управление за счет гибких тарифов облачных сервисов.

Проект по созданию платформы стартовал в 2017 году, когда “Ростелеком” взял курс на цифровизацию и стало понятно, что вывести на рынок новые бизнес-услуги без качественного управления данными стало невозможно. Мы осознали, что накопленный опыт и наработки могут быть полезны не только внутри компании, но и нашим корпоративным клиентам. Сегодня “Ростелеком” — крупнейший в России игрок на рынке облачных решений с большой сетью сертифицированных ЦОД по всей стране. И появление сервисов по работе с данными в дополнение к классическим IaaS -услугам позволит заказчикам быстрее и проще анализировать любые информационные массивы, — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.