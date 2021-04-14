«Ростелеком» поддержал турнир по спортивной борьбе в Рязани

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером 15-х Всероссийских соревнований по спортивной борьбе, прошедших в минувшие выходные в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» в Рязани. Соревнования были посвящены памяти Героя Российской Федерации гвардии капитана Романа Владимировича Соколова. В них приняли участие 250 спортсменов из 18 регионов России.
Провайдер организовал доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с на всей территории спортивной школы. Участники и гости мероприятия могли в режиме онлайн делиться фотографиями и видео в социальных сетях. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Виталий Шабанов, директор ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»:
Услуга «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» завоевала большую популярность в бизнес-сегменте, так как она позволяет компаниям управлять настройками сетей, адаптировать под свои цели приветственную веб-страницу, размещать рекламную информацию. Например, на странице авторизации заказчик может вывесить актуальные предложения и важные сообщения. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается смс-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.
Получить подробную информацию о сервисе или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному телефону 8 800 200 3000, на сайте провайдера или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».