«Ростелеком» поддержал турнир по спортивной борьбе в Рязани

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«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером 15-х Всероссийских соревнований по спортивной борьбе, прошедших в минувшие выходные в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» в Рязани. Соревнования были посвящены памяти Героя Российской Федерации гвардии капитана Романа Владимировича Соколова. В них приняли участие 250 спортсменов из 18 регионов России.

Провайдер организовал доступ в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с на всей территории спортивной школы. Участники и гости мероприятия могли в режиме онлайн делиться фотографиями и видео в социальных сетях. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Наша компания активно поддерживает развитие детского и юношеского спорта. Расширяя социальное партнерство, “Ростелеком” обеспечивает широкополосным интернетом, Wi-Fi и телевидением различные объекты городской инфраструктуры. За прошлый год в Рязани и области мы подключили 12 социально значимых учреждений, среди которых школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. С “Академией единоборств” сотрудничаем не первый год. Wi-Fi-сеть на мероприятиях школы — наш сервис, который легко масштабируется и позволяет развернуть бесшовное покрытие на различных локациях. Для этих соревнований было установлено четыре точки доступа в сеть.

Виталий Шабанов, директор ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»:

Мы благодарны “Ростелекому” не только за высокое качество услуг связи, но и за призы участникам турнира. Сегодня цифровизация спортивных и образовательных учреждений происходит стремительно. Телекоммуникационные сервисы участвуют в автоматизации многих стандартных процессов, среди которых единый календарь соревнований, база спортсменов, система присвоения спортивных разрядов. Все это помогает эффективнее использовать тренерское время и оперативно передавать полученную информацию для постановки новых целей перед спортсменами.

Услуга «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» завоевала большую популярность в бизнес-сегменте, так как она позволяет компаниям управлять настройками сетей, адаптировать под свои цели приветственную веб-страницу, размещать рекламную информацию. Например, на странице авторизации заказчик может вывесить актуальные предложения и важные сообщения. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается смс-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

Получить подробную информацию о сервисе или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному телефону 8 800 200 3000, на сайте провайдера или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».