«Ростелеком» поддержал Форум древних городов в Рязани

«Ростелеком» выступил техническим партнером Форума древних городов в Рязани. Провайдер предоставил высокоскоростной доступ в интернет, что дало возможность обеспечить онлайн-трансляцию торжественного открытия и других знаковых событий Форума на его сайт, в социальные сети и на портал «Культура.РФ». Все желающие в режиме реального времени могли следить за ходом мероприятия на главной площадке фестиваля на Лыбедском бульваре.
В рамках деловой программы Форума состоялись заседание Ассоциации древних городов и работа тематических секций. В культурную программу вошли выставки, интерактивные мастер-классы, фестиваль старинных музыкальных инструментов, а также ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел.
Виталий Попов, министр культуры и туризма Рязанской области:
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Рязанской и Тульской областях:
Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.
Подробнее об услугах можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 3000, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.