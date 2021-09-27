«Ростелеком» поддержал Форум древних городов в Рязани

«Ростелеком» выступил техническим партнером Форума древних городов в Рязани. Провайдер предоставил высокоскоростной доступ в интернет, что дало возможность обеспечить онлайн-трансляцию торжественного открытия и других знаковых событий Форума на его сайт, в социальные сети и на портал «Культура.РФ». Все желающие в режиме реального времени могли следить за ходом мероприятия на главной площадке фестиваля на Лыбедском бульваре.

В рамках деловой программы Форума состоялись заседание Ассоциации древних городов и работа тематических секций. В культурную программу вошли выставки, интерактивные мастер-классы, фестиваль старинных музыкальных инструментов, а также ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел.

Виталий Попов, министр культуры и туризма Рязанской области:

Одна из главных задач Форума – акцентировать внимание на вопросах, актуальных для древних городов. Интерес к сохранению их культурных кодов объединил представителей более 200 древних городов мира из 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа мероприятия продлилась пять дней. Мы благодарны “Ростелекому” за его техническую поддержку, что позволило провести трансляцию самых ярких моментов форума.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Рязанской и Тульской областях:

“Ростелеком” не первый год обеспечивает онлайн-трансляцию Форума древних городов и других крупных социально значимых и культурных событий рязанского региона. Наша компания имеет большой опыт по организации инфраструктуры на площадках любого масштаба. Мы также внедряем новые сервисы для развития внутреннего туризма и культуры, участвуем в создании интерактивных музейных кварталов и разносторонне поддерживаем развитие цифрового туризма, в частности, в Центральном федеральном округе.

Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.







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