«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество

Расширение сотрудничества «Ростелекома» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, используемой в социальных проектах. Провайдер дополнит перечень своих услуг, предоставляемых заказчику, окажет техническое сопровождение новых проектов. «Ростелеком» подключит к интернету 76 региональных центров ОНФ и организует для них Wi-Fi-сеть. Провайдер также поможет ОНФ создать собственного мобильного виртуального оператора для обеспечения бесперебойной связью волонтеров по всей России.
Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:
Сергей Горбунов, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта:
Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИT-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем. Многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению. Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте «Ростелекома».