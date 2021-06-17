«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество

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Расширение сотрудничества «Ростелекома» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, используемой в социальных проектах. Провайдер дополнит перечень своих услуг, предоставляемых заказчику, окажет техническое сопровождение новых проектов. «Ростелеком» подключит к интернету 76 региональных центров ОНФ и организует для них Wi-Fi-сеть. Провайдер также поможет ОНФ создать собственного мобильного виртуального оператора для обеспечения бесперебойной связью волонтеров по всей России.

Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:

Для ОНФ мы предоставляем услуги связи с прошлого года. Недавно между нашими организациями было подписано соглашение о сотрудничестве, которое расширяет набор ИТ-сервисов, применяемых в социальных проектах. В ближайшее время наша компания запустит в работу голосового робота, который будет принимать входящие вызовы и консультировать по вопросам возврата части стоимости путевок в детские лагеря. ОНФ задействует виртуальные вычислительные мощности от “Ростелекома”. Облачные серверы и диски позволят заказчику дополнительно размещать информационные системы, создавать горячие линии, сопровождать проекты, такие как “ОНФ. Помощь” и “Прямая линия. Продолжение”.

Сергей Горбунов, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта:

В 2020 году с “Ростелекомом” наравне с другими партнерами мы за два дня создали и запустили горячую линию общероссийской акции #МыВместе. Опыт такого сотрудничества оказался очень эффективным и полезным для общества, в первую очередь. Мы намерены распространить эту успешную практику на те проекты Народного фронта, где нужно оперативно собирать обратную связь от граждан.

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИT-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем. Многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению. Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте «Ростелекома».