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Пятница, 25 февраля, 2022

Рост цен неизбежен, машины лучше покупать сейчас 

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Рост цен неизбежен, машины лучше покупать сейчас 

7info

В связи с началом военной операции на Украине, в России отмечается рост цен. Дорожают бытовая техника, продукты, машины. Автомобильный рынок, по мнению экспертов, в ближайшее время изменится, и речь идёт не только о повышении цен. 

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По данным Autonews.ru, санкции в отношении России могут привести к уходу из страны целого ряда международных автокомпаний. Согласитесь, перспектива не самая радужная, если вы хотите приобрести автомобиль какой-то определённой марки.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что подорожают все автомобили, в том числе и российского производства. 

— Уже не раз говорил, что автомобиль — это валютная ценность. Зависимость от курса рубля к основным валютам очень высокая. Даже на автомобили российской сборки, — пояснил эксперт.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов согласен с неизбежностью роста цен, но пока не знает, насколько серьёзным он будет. В любом случае, по его мнению, издержки производители транспорта переложат на потребителя.

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В первую очередь вырастут цены на импортные автомобили, но и отечественные также подорожают, так как при их сборке используют иностранные компоненты.

Большинство экспертов считают, что затягивать с покупкой новой машины сейчас не стоит. Как подчеркнул Целиков, цены вряд ли станут ниже, поэтому поход в автосалон откладывать нет смысла.

— Конечно же, если планы о покупке нового авто были, нужно срочно покупать. Дешевле точно не будет, — уверен Целиков.

Пока жители России ещё не в полной мере прочувствовали надвигающиеся перспективы, поэтому большого ажиотажа в автосалонах не наблюдается. По словам сотрудника одного из крупных автодилеров, число заключенных договоров не сильно отличается от показателей прошлой недели. Машин хватает, но что будет дальше никто не знает. 

Рост цен неизбежен, машины лучше покупать сейчас 

В Рязани ситуация схожая. Эксперты также уверены в неизбежном росте цен и советуют поспешить. Иначе есть риск остаться без нового автомобиля, либо приобрести его в более простой комплектации.Тем более, что в нашем городе уже наблюдается повышенный спрос в автосалонах. 

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