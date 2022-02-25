Рост цен неизбежен, машины лучше покупать сейчас 

В связи с началом военной операции на Украине, в России отмечается рост цен. Дорожают бытовая техника, продукты, машины. Автомобильный рынок, по мнению экспертов, в ближайшее время изменится, и речь идёт не только о повышении цен.

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По данным Autonews.ru, санкции в отношении России могут привести к уходу из страны целого ряда международных автокомпаний. Согласитесь, перспектива не самая радужная, если вы хотите приобрести автомобиль какой-то определённой марки.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что подорожают все автомобили, в том числе и российского производства.

— Уже не раз говорил, что автомобиль — это валютная ценность. Зависимость от курса рубля к основным валютам очень высокая. Даже на автомобили российской сборки, — пояснил эксперт.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов согласен с неизбежностью роста цен, но пока не знает, насколько серьёзным он будет. В любом случае, по его мнению, издержки производители транспорта переложат на потребителя.

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В первую очередь вырастут цены на импортные автомобили, но и отечественные также подорожают, так как при их сборке используют иностранные компоненты.

Большинство экспертов считают, что затягивать с покупкой новой машины сейчас не стоит. Как подчеркнул Целиков, цены вряд ли станут ниже, поэтому поход в автосалон откладывать нет смысла.

— Конечно же, если планы о покупке нового авто были, нужно срочно покупать. Дешевле точно не будет, — уверен Целиков.

Пока жители России ещё не в полной мере прочувствовали надвигающиеся перспективы, поэтому большого ажиотажа в автосалонах не наблюдается. По словам сотрудника одного из крупных автодилеров, число заключенных договоров не сильно отличается от показателей прошлой недели. Машин хватает, но что будет дальше никто не знает.

В Рязани ситуация схожая. Эксперты также уверены в неизбежном росте цен и советуют поспешить. Иначе есть риск остаться без нового автомобиля, либо приобрести его в более простой комплектации.Тем более, что в нашем городе уже наблюдается повышенный спрос в автосалонах.