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Понедельник, 12 июля, 2021
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Россиянка умерла после жестокого секса с бывшим полицейским

Никита Брыкин
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В Саранске 21-летняя девушка скончалась после полового акта с бывшим сотрудником правоохранительных органов, пишет портал «Самара онлайн 24».

Инцидент произошел в квартире на улице Святкина. По предварительной версии, студентка получила серьезные травмы во время любовных игр с возлюбленным. По его словам, близость была по обоюдному согласию.

Во время госпитализации девушка не могла даже ходить. Ей диагностировали разрыв прямой кишки и влагалища, а также тупую травму живота. Некоторое время спустя она умерла в медучреждении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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