Россиянин зверски убил бывшую возлюбленную и ее 8-летнего сына

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Возбуждено уголовное дело по факту чудовищного преступления, которое произошло накануне в Кузбассе, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, пьяный мужчина наведался рано утром к бывшей возлюбленной и попытался выломать дверь. С ним решила поговорить мать женщины. В ответ злоумышленник пырнул жертву ножом.

После этого незваный гость расправился с экс-любовницей и ее восьмилетним сыном. Наконец, убийца предпринял попытку свести счеты с жизнью. Однако его задержали. Мать покойной попала в реанимацию.

Телеканал опубликовал фотографии с места случившегося, которые пришлось замазать из-за их содержания.