Россиянин связал подростка и задушил его цепью

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Житель Приморского края признался в жестоком убийстве 15-летнего мальчика, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По предварительной версии, 35-летний мужчина связал подростка и задушил его цепью. После этого злоумышленник бросил его тело в водоем.

Оказалось, что причиной жуткой расправы стал давний конфликт между знакомыми. По словам преступника, он пошел на убийство по мотивам личной ненависти.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.