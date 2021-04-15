Россиянин сутки насиловал жену и угрожал убить охотничьим карабином

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В Петербурге полицейские задержали молодого человека, который насиловал жену в течение суток, пишет портал «Невские новости».

По словам пострадавшей 1989 года рождения, издевательства начались в ночь на 5 апреля в их доме на Парашютной улице. Затем 43-летний супруг отвез ее в Зеленогорск, где все продолжилось.

Утверждается, что злоумышленник угрожал, что убьет жену охотничьим карабином «Вепрь-12».

По версии следствия, мужчина избивал жертву ногами и руками. При этом на помощь матери пришли дети, которые умоляли не убивать ее. Суд арестовал петербуржца до 11 июня.