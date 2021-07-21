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Среда, 21 июля, 2021
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Россиянин с трупом на капоте приехал в кафе на день рождения

Никита Брыкин
Россиянин с трупом на капоте приехал в кафе на день рождения
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В суд передано уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белова, который совершил два ДТП и приехал на праздник с трупом убитого им пешехода, пишет Сибдепо.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Сообщается, что пьяный мужчина, управляя автомобилем Toyota, спешил в кафе на день рождения к родственнице. Злоумышленник двигался со скоростью более 120 километров в час.

В итоге водитель не справился с управлением и сбил 57-летнего мужчину на обочине. Пешеход оказался в салоне машины и от полученных травм скончался. По пути лихач столкнулся со встречным автомобилем Honda.

Известно, что мужчина доехал до кафе и принялся отмечать праздник по полной программе. В это время возле заведения стояла разбитая машина с телом погибшего на приборной панели.

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