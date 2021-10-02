Россиянин отрезал себе руку и выбросил с балкона

В Лесозаводске Приморского края 46-летний местный житель устроил прилюдное членовредительство, пишет агентство РИА Новости.

Шокированные соседи успели снять происходящее на видео, опубликованное в социальных сетях.

По предварительной версии, пьяный мужчина после гневной тирады на балконе отрезал себе кисть и выбросил с третьего этажа. Очевидцы испугались за него и поспешили вызвать скорую помощь и полицию.

В правоохранительных органах уточнили, что гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь. По данному факту проводится проверка.