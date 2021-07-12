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Понедельник, 12 июля, 2021
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Россияне несколько часов отдыхали и купались рядом с лежавшим на берегу трупом

Никита Брыкин
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Жители Новосибирска несколько часов отдыхали и купались рядом с лежавшим на берегу водохранилища телом, пишет портал «НГС».

Инцидент произошел в воскресенье. Как утверждают очевидцы, сотрудники скорой помощи, полиции и криминалисты прибыли на место случившегося, накрыли тело пакетом и оставили лежать на пляже.

«Службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых», — рассказал автор видео.

В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что труп вскоре убрали с пляжа. Дело в том, что за это отвечают «специализированные учреждения». Причина смерти мужчины 1989 года рождения будет установлена по результатам судмедэкспертизы.

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