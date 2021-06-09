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Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул питомцев.

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают обеспечения безопасности граждан властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак. А в ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

Как говорится в положительном заключении правительства, которое имеется в распоряжении «Известий», осталось точно указать, о каких именно животных идет речь, и продумать финансирование дополнительных полномочий регионов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Хороший» хозяин: россиянам в пьяном виде запретят выгуливать животных