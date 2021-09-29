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Среда, 29 сентября, 2021
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Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом не стоит покупать

7info7
Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом не стоит покупать

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Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, какие поддержанные автомобили с пробегом считают ненадёжными. Его слова приводит агентство «Прайм».

По мнению эксперта, выделять конкретные неудачные модели сложно, всё зависит от запросов и потребностей автовладельца. Но если судить по отчётам органа технадзора за безопасностью транспортных средств, в рейтинг не самых надёжных автомобилей с пробегом входят:

  • Nissan Qashqai;
  • Chevrolet Spark/Matiz;
  • Mazda RX-8;
  • Citroen C5;
  •  Land Rover Range Rover Sport.

При покупке поддержанного автомобиля россиянам посоветовали не только  знакомиться с подобными рейтингами. Нужно проходить краш-тесты и изучать отзывы.

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