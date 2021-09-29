Россиянам рассказали, какие автомобили с пробегом не стоит покупать

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, какие поддержанные автомобили с пробегом считают ненадёжными. Его слова приводит агентство «Прайм».

По мнению эксперта, выделять конкретные неудачные модели сложно, всё зависит от запросов и потребностей автовладельца. Но если судить по отчётам органа технадзора за безопасностью транспортных средств, в рейтинг не самых надёжных автомобилей с пробегом входят:

Nissan Qashqai;

Chevrolet Spark/Matiz;

Mazda RX-8;

Citroen C5;

Land Rover Range Rover Sport.

При покупке поддержанного автомобиля россиянам посоветовали не только знакомиться с подобными рейтингами. Нужно проходить краш-тесты и изучать отзывы.