Россиянам рассказали, как законно бороться с шумными соседями

В пресс-службе Роскачества пояснили, что нужно делать, чтобы законными способами справиться с шумными соседями.

Во-первых, можно обратиться в ЖЭК или ТСЖ. С соседом проведут разъяснительную беседу и расскажут о правилах пребывания в многоквартирном доме, однако никакого наказания не последует.

Во-вторых, стоит позвонить участковому и рассказать о ситуации. Если полиция найдёт нарушение, то соседу выпишут штраф.

В-третьих, если другие меры не помогают, нужно идти в суд. Перед этим необходимо замерить уровень шума и, желательно, взять показания у других жильцов дома.

В Роскачестве напоминают, что допустимый уровень шума с 23:00 до 7:00 — 45 дБ. При этом учитывается не только шум в доме, но и во дворе.

В организации также высказались насчёт виброколонок — устройств, которые передают звуковые волны через любую твердую поверхность. Этот метод борьбы с шумными соседями считает достаточно эффективным и при этом не нарушает покой других жильцов.