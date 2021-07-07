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Среда, 7 июля, 2021
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Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Елена Лобанова
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Мошенники начали использовать новый домен для рассылки фишинговых писем. В строке отправителя зачастую значится gov.ru, что указывает на государственные органы. Об этом сообщает РИА «Новости»

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, указанным в незнакомых письмах. Не стоит открывать и файлы, которые прикреплены как вложение. 

— При таком типе атак злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию. Такие атаки, как правило, сложнее, чем массовые, в них могут быть использованы даже реальные имена и телефоны сотрудников организации, — сообщил руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Ранее мошенники сделали массовую рассылку писем с таким доменом. Внутри содержался архив с паролем. Именно этот файл содержит вредоносные файлы. 

Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина также отметила, что мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы — например, некоторое время рассылались фишинговые письма якобы от налоговых органов.

— Люди доверяют доменам, которые похожи на государственные. Кроме того, если приходит какое-то письмо из государственного органа, мы априори считаем его важным, — добавила она.

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