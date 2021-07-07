Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новый домен для рассылки фишинговых писем. В строке отправителя зачастую значится gov.ru, что указывает на государственные органы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, указанным в незнакомых письмах. Не стоит открывать и файлы, которые прикреплены как вложение.
Ранее мошенники сделали массовую рассылку писем с таким доменом. Внутри содержался архив с паролем. Именно этот файл содержит вредоносные файлы.
Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина также отметила, что мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы — например, некоторое время рассылались фишинговые письма якобы от налоговых органов.