Российский телеканал покажет полную версию Парада Победы 1945 года в HD-качестве

9 мая зрители телеканала «ПОБЕДА» впервые увидят полную версию исторического Парада Победы 1945 года в HD-качестве. Также в эфире — воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, прямая трансляция из Александровского сада, гала-концерт фестиваля «Спасибо за Победу!» и праздничный салют. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Парад Победы 1945 года выйдет в эфир 9 мая в 19:00 мск, сразу после Минуты молчания. Полная хроника того дня — от утреннего движения колонн военных к Красной площади до вечернего салюта — будет впервые показана в формате высокой чёткости.

Автор сценария и режиссёр телеверсии Парада Победы Дарья Хубова:

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«Это начиналось как детектив. Общаясь на протяжении многих лет с очевидцами и участниками Парада, мы знали, что в тот день в 1945 году на Красной площади работало не менее 90 кинооператоров: а это значит, что была сотня точек, с которых велась съёмка. Мы обратились в архив кинофотодокументов, и взяли в работу все, что было: монтажные срезки, по сантиметрам нарезанную плёнку, то, что считалось браком — техническим или цензурным. Если всё сложить, получилось бы 5 километров плёнки. Но она была в «россыпи». Всё это оцифровали и собирали словно гигантский пазл, по секундам восстанавливая всю логику парада».

До этого общеизвестных версий Парада Победы было две: 20-минутная цветная и часовая чёрно-белая. Канал «ПОБЕДА» восстановил события того дня покадрово в разных локациях и представил фильм, который длится два с половиной часа.

Директор Российского государственного архива кинофотодокументов в 2008–2023 гг. Наталия Калантарова:

«С материалами, которые находятся на хранении архива, работают очень многие режиссёры, но к исходникам Парада десятилетиями никто не возвращался. Кроме того, надо понимать: летописный материал, который лежит на хранении, не озвучивался никогда, он немой».

Телеканал «ПОБЕДА» провёл кропотливую работу над звуковым сопровождением Парада — текстовым и музыкальным. Закадровый текст читают легендарные дикторы Центрального телевидения Советского Союза: народный артист СССР Игорь Кириллов, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженная артистка РСФСР Дина Григорьева. Их впечатления о проекте, а также комментарии создателей фильма будут предварять показ фильма на «ПОБЕДЕ» 9 мая.

С момента своего создания телеканал «ПОБЕДА» ведёт видеолетопись воспоминаний фронтовиков, тружеников тыла и детей войны (сайт проекта: https://spasibo.pobeda.tv/). Записи, сделанные участниками фестиваля «Спасибо за Победу!», будут в эфире с самого утра почти весь праздничный день.

В 9:45 по московскому времени телеканал «ПОБЕДА» начнёт прямую трансляцию с Красной площади, где состоится Парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 17:45 в эфире начнётся прямая трансляция из Александровского сада, от Вечного огня, которая завершится в 18:55 Минутой молчания.

После Минуты молчания в 19:00 — премьера: Парад Победы, 1945. Полная версия. Впервые в HD. А затем, в 22:00 — прямая трансляция праздничного салюта.

В 22:15 аудитория телеканала «ПОБЕДА» увидит финал фестиваля «Спасибо за Победу!». Под открытым небом прозвучат знаменитые песни в исполнении народных артисток России Ларисы Долиной и Надежды Крыгиной, победительницы телепроекта «Голос» Александры Воробьёвой, Егора Крида, Хабиба, Родиона Газманова, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Гости церемонии вместе с артистами выложат огромное слово «СПАСИБО» из тысяч горящих свечей.

Возрастное ограничение: 16+.