Российский союз строителей посетил объекты ГК «Зелёный сад»

Недавно исполнительная дирекция Российского союза строителей (РСС) побывала в Рязани с рабочим визитом. Заместители исполнительного директора организации Константин Кижель и Андрей Школьников провели ключевые встречи с министром строительного комплекса Маратом Султановым, представителями Союза строителей Рязанской области.

Речь шла об укреплении взаимодействия с региональными строительными организациями и властями. Также было уделено внимание вопросам поддержки строительных компаний, увеличению объёмов ввода жилья и инфраструктурных объектов, улучшению условий для привлечения инвестиций в строительство. Было решено совместно работать над вопросами доступности строительных материалов и технологий, особенно тех, что производятся в Рязанской области. Обсуждались перспективы привлечения рязанских производителей к масштабным проектам, реализуемым в Москве в других крупных городах.

Помимо этого участники московской делегации посетили несколько объектов группы компаний «Зелёный сад». Экскурсии провели по жилым комплексам ITower, «Еврокласс», Pride Park и Discovery. Также представители РСС осмотрели недавно установленный памятник князю Олегу Рязанскому. Представители Союза высоко оценили работу «Зелёного сада» по созданию современной и комфортной среды для проживания, благоустройство дворов, создание на их территории абсолютно безопасной и безбарьерной среды.

В следующем году Правление РСС планирует провести в Рязани большое выездное заседание, что станет важным шагом для поддержки и популяризации строительной отрасли в нашем регионе.

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