Пятница, 31 мая, 2024

Российский «Кинжал» похоронил в бункере офицеров НАТО

Автор: 7info

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Изображение от vecstock на Freepik

При ракетной атаке по Яворовскому полигону российские войска уничтожили нескольких сотен наемников, пишет «АиФ».

По данным издания, ВС РФ ударили «Кинжалами» по подземным бункерам вблизи Львова. Внутри находились высокопоставленные офицеры НАТО, координировавшие операции ВСУ. Количество уничтоженных отборных вражеских офицеров перевалило далеко за три сотни, пишет автор статьи.

По неофициальным данным, подземный центр представлял собой три соединённых между собой бетонных бункера. В них располагались командный пункт, учебный центр и казармы. После удара «Кинжалов» бункеры оказались буквально вывернуты наизнанку.

— После поражения инфраструктуры в марте 2022 года тут шли восстановительные работы, был создан «Центр Международного миротворчества и безопасности» для размещения инструкторов НАТО, — пишет ТГ-канал «Win/Win», специализирующийся на военной тематике и освещении СВО.

В бункерах готовили украинских лётчиков, велась координация с центром управления НАТО в Польше. Внутри находились инструкторы преимущественно из Нидерландов, других стран Бенилюкса, а также Чехии.

Опять же по неофициальным данным, после первого удара погибло 179 наёмников, 201 был тяжёло ранен. Пострадавших срочно эвакуировали в Германию и Польшу, трупы продолжают собирать среди обломков бункеров.

Эксперты полагают, что атаки по полигону и авиабазе ВСУ в Староконстантинове отсрочат использование Украиной поставленных самолётов F-16. Полёты некому будет координировать, да и лётчиков осталось мало.

Использовать для вылетов аэродромы в Польше или Румынии чревато, можно получить мощный ответный удар.

Ждёт официального сообщения от Минобороны РФ.

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