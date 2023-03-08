Российский депутат попал в больницу с отравлением мухоморами

Красноярский депутат Денис Терехов оказался в больнице с отравлением мухоморами, сообщает телеграм-канал Baza.

По словам Терехова, он совершенно официально купил на рынке биодобавку, в состав которой, в том числе, входят мухоморы. «Лекарство» принимал, чтобы нормализовать сон, сбитый регулярными авиаперелётами.

По информации Baza, депутат принял биодобавку, уснул, но так как во сне вёл себя «тревожно», невеста вызвала скорую. Медики, узнав про мухомор, сразу же повезли парламентария в больницу.

Также Терехов предполагает, что могло сказаться и его 14-дневное голодание. Сейчас мужчина находится дома и, по его словам, чувствует себя отлично.