Российские «универсальные солдаты» взяли штурмом «подземный город» ВСУ

Штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ, сообщает телеграма-канал «Узел связи».

Опорный пункт противник возвёл капитальный, с бетонными перекрытиями, разветвлённой сетью подземных туннелей. Выбить оттуда бойцов ВСУ можно было только в ближнем бою.

Задачу выполняли одни из лучших штурмовиков группировки «Восток». В сюжете их за различные умения называют универсальными солдатами.

К опорнику врага российские солдаты подходили скрытно, не используя технику, чтобы не выдать себя шумом мотора. Затем используются гранаты, после начинается ближний бой.