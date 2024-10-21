Понедельник, 21 октября, 2024
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Российские «универсальные солдаты» взяли штурмом «подземный город» ВСУ

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Алексей Самохин

Штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ, сообщает телеграма-канал «Узел связи».

Опорный пункт противник возвёл капитальный, с бетонными перекрытиями, разветвлённой сетью подземных туннелей. Выбить оттуда бойцов ВСУ можно было только в ближнем бою.

Задачу выполняли одни из лучших штурмовиков группировки «Восток». В сюжете их за различные умения называют универсальными солдатами.

К опорнику врага российские солдаты подходили скрытно, не используя технику, чтобы не выдать себя шумом мотора. Затем используются гранаты, после начинается ближний бой.

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