Российские удары усугубляют непростую ситуацию с запасами газа на Украине

Удары ВС России по месторождениям газа могут усугубить ситуацию с запасами голубого топлива на Украине, пишет «Страна.ua».
По данным издания, ночью в воскресенье российские дроны уничтожили установку на газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области.
Украинское СМИ уточнило, что пострадавшее месторождение разрабатывалось последние десять лет.
В итоге из-за ликвидации производственных мощностей владеющая им компания остановила добычу углеводородов. Кроме того, атака блокировала работу всех окрестных месторождений.