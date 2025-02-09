Российские удары усугубляют непростую ситуацию с запасами газа на Украине

Удары ВС России по месторождениям газа могут усугубить ситуацию с запасами голубого топлива на Украине, пишет « Страна.ua ».

По данным издания, ночью в воскресенье российские дроны уничтожили установку на газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области.

«Если удары по месторождениям продолжатся это может серьезно усложнить и без того непростую ситуацию с запасами газа в Украине и усилить зависимость от импорта», — говорится в публикации.

Украинское СМИ уточнило, что пострадавшее месторождение разрабатывалось последние десять лет.

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В итоге из-за ликвидации производственных мощностей владеющая им компания остановила добычу углеводородов. Кроме того, атака блокировала работу всех окрестных месторождений.