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Российские удары усугубляют непростую ситуацию с запасами газа на Украине

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Удары ВС России по месторождениям газа могут усугубить ситуацию с запасами голубого топлива на Украине, пишет «Страна.ua».

По данным издания, ночью в воскресенье российские дроны уничтожили установку на газовом месторождении в поселке Водяное Харьковской области.

«Если удары по месторождениям продолжатся это может серьезно усложнить и без того непростую ситуацию с запасами газа в Украине и усилить зависимость от импорта», — говорится в публикации.

Украинское СМИ уточнило, что пострадавшее месторождение разрабатывалось последние десять лет.

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В итоге из-за ликвидации производственных мощностей владеющая им компания остановила добычу углеводородов. Кроме того, атака блокировала работу всех окрестных месторождений.

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