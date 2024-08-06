Вторник, 6 августа, 2024

Российские ученые предложили новый способ лечения меланомы

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Исследователи из России представили инновационную методику, которая позволяет более эффективно борьбу с меланомой. Об этом сообщает aif.ru.

Созданное ими новое химическое соединение способно уничтожать свыше 90% опухолевых клеток. Специалисты Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработали биологический препарат, который значительно улучшает процесс доставки активного компонента непосредственно к раковым клеткам при лечении меланомы. Проведенные исследования показали, что использование нового биокомпозита приводит к уничтожению более 90% клеток опухоли. С информацией об этом выступила пресс-служба Минобрнауки России.

Биокомпозит представляет собой конструкцию на основе бактериальной целлюлозы, в которую интегрирован фермент L-аспарагиназа. Этот фермент был выбран не случайно, так как его противоопухолевые свойства уже давно известны онкологам.

Эксперименты показали, что не только лейкозные, но и клетки меланомы чувствительны к L-аспарагиназе. Однако основным барьером для успешной терапии меланомы является недостаточная эффективность доставки фермента к пораженным участкам кожи при внутривенном введении. Исследователи из ИБМХ смогли решить эту проблему, разработав биокомпозит, который обеспечивает контролируемую передачу фермента к клеткам меланомы. Это дало возможность добиться уничтожения свыше 90% опухолевых клеток.

Дмитрий Жданов, автор исследования и заведующий лабораторией медицинской биотехнологии ИБМХ, рассказал о преимуществах бактериальной целлюлозы, которая представляет собой натуральный глюкозный полимер с высокой чистотой и совместимостью с человеческими тканями.

«Бактериальная целлюлоза инертна и не вызывает значительных токсических эффектов на клеточном и генетическом уровнях, а также не провоцирует воспалительных процессов», — добавил ученый.

Одним из преимуществ применения данного подхода для лечения поверхностных опухолей является возможность длительного локального воздействия терапевтического фермента на клетки опухоли, что также способствует снижению побочных эффектов. Тем не менее, для того чтобы внедрить эту методику в клиническую практику, понадобится проведение дополнительных исследований.

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