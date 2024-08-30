Пятница, 30 августа, 2024

Российские солдаты рассказали о жестоком обращении в плену ВСУ

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Российские военнослужащие, попавшие в плен к украинским Вооруженным силам, высказывают жалобы на жестокое обращение и нехватку питания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации, он неоднократно встречался с солдатами, вернувшимися из плена. Военные рассказали, что их удерживали в «неизвестных тюрьмах» или «официальных колониях».

Мирошник отметил, что один из солдат сообщил ему, что украинские военнослужащие прекращали издевательства и начинали кормить пленников лишь перед визитами представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. После того как инспекторы удалялись, российских солдат вновь оставляли без пищи и унижали.

Посол отметил, что в настоящее время российская сторона ведет учет всех случаев жестокого обращения с пленными силами Украины. Информацию собирают сотрудники Следственного комитета и министерства обороны.

Он добавил, что вскоре эти факты будут обнародованы, чтобы международное сообщество было осведомлено, но это касается лишь тех стран, которые готовы их услышать.

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