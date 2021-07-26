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В понедельник, 26 июля, российские гимнасты завоевали золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

Серебро взяли спортсмены из Токио, а бронзу — китайцы.

Последний раз золото в командном первенстве российские гимнасты завоевали в 1996 году, 25 лет назад.

В составе нашей команды выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин.

Напомним, по итогам квалификации российская сборная была на третьем месте.

Во вторник, 27 июля, за золото поборется женская сборная по спортивной гимнастике. 28, 29 июля спортсмены поборются за индивидуальное золото, а 1 августа пройдут финалы в отдельных видах.