Популярная российская провидица Инна Мишина предсказывает европейским странам болезнь, которая в ближайшее время может их настигнуть. Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» она рассказала: болезнь возникнет «из воды».
Болезнь, по словам Мишиной, затронет большую часть европейских стран и может добраться до Индии, Пакистана и даже Америки.
В связи со случившемся будет заражена вода, как итог — питьевая вода окажется в дефиците.
Катастрофа, по словам ясновидящей, должна настигнуть Европу уже в 2024 или 2025 году.