Популярная российская провидица Инна Мишина предсказывает европейским странам болезнь, которая в ближайшее время может их настигнуть. Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» она рассказала: болезнь возникнет «из воды».

Болезнь, по словам Мишиной, затронет большую часть европейских стран и может добраться до Индии, Пакистана и даже Америки.

– Будет рыба с моря выплывать, гнить. Люди тоже будут заживо гнить. Это какая-то инфекция, которая будет сжирать людей изнутри. Люди прямо как зомби ходят. Гнойники раздувает и все это на виду, – пересказала свой сон провидица.

В связи со случившемся будет заражена вода, как итог — питьевая вода окажется в дефиците.

Катастрофа, по словам ясновидящей, должна настигнуть Европу уже в 2024 или 2025 году.