Воскресенье, 3 ноября, 2024
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Российская армия продолжит наступление в любую погоду: пехота готова

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

С осенним ухудшением погоды военные действия в зоне СВО не прекратятся, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, российская армия не собирается снижать активность на фронте, хотя неблагоприятные условия могут сказаться на темпах продвижения крупных подразделений.

В сложившихся обстоятельствах на передний план выходит работа штурмовых групп и пехоты, которая продолжит наступление, несмотря на погодные препятствия.

«Пехоте любая погода нипочем, — отметил Баранец. — Да, с непогодой крупные подразделения будут двигаться медленнее, но задачи штурмовых отрядов остаются прежними. Они будут искать и атаковать слабые участки обороны противника, даже если украинские подразделения станут отходить и закрепляться ближе к населенным пунктам».

Эксперт подчеркнул, что разведывательная активность российской армии также не будет ослаблена, и основные усилия сосредоточатся на выявлении уязвимых позиций украинских войск. Погодные условия усложнят передвижение для обеих сторон, однако российские войска намерены адаптироваться к ним и продолжить боевые действия с фокусом на эффективную работу штурмовых подразделений.

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