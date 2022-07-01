Россияне требуют смертной казни для насильников и убийц 5-летней девочки в Костроме

Суд вынес приговор 44-летнему педофилу-рецидивисту Денису Герасимову и 24-летнему Вадиму Белякову, которых признали виновными в убийстве 5-летней девочки.

Трагедия произошла 4 января. По версии следствия, злоумышленники похитили ребенка средь бела дня у елки около Дома культуры. Вскоре очевидцы нашли труп девочки в общежитии в нескольких минутах ходьбы от места похищения. Выяснилось, что мужчины сначала изнасиловали, а потом убили жертву.

Как стало известно, они обвинялись сразу по пяти статья УК РФ. В итоге их приговорили к пожизненному сроку.

Однако не все россияне остались довольны таким решением. Так, некоторые потребовали в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте» смертной казни для насильников и убийц.

«Они вполне заслуживают смертной казни», – отметил Кирилл Врангель.

Другие обратили внимание, что им придется пожизненно содержать Герасимова и Белякова.