Россияне стали чаще предлагать товары на «Авито» с пометкой «даром»

Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи. Статистика показывает, что в октябре этого года количество объявлений с пометкой «даром» на Авито в России выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В Рязани в этом октябре отдавали на 21% больше бесплатных товаров, чем в прошлом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Самый добрый город

Тренд на шеринг вещей продолжает демонстрировать положительную динамику по всей стране — россияне активно делятся всеми возможными видами товаров, начиная от растений, заканчивая бытовой техникой. Аналитики Авито выяснили, жители каких городов чаще всего отдают вещи безвозмездно в этом году.

Топ-10 городов с наибольшим ростом предложения товаров «даром» в этом году:

Астрахань (+156%) Тюмень (+62%) Красноярск (+43%) Сочи (+42%) Ижевск (+31%) Уфа (+31%) Краснодар (+30%) Кемерово (+28%) Самара (+27%) Тольятти (+26%)

Самыми альтруистически настроенными гражданами оказались жители Астрахани — по сравнению с октябрем 2020 года количество объявлений о дарении вещей в городе увеличилось в 2,6 раза. На втором месте разместилась Тюмень — в этом октябре на сайте в городе стало на 62% больше объявлений о безвозмездном шеринге товаров, чем прошлой осенью. Красноярцы также продемонстрировали интерес к осознанному потреблению — по сравнению с прошлой осенью в этом октябре жители города делились вещами на 43% чаще. Что интересно, Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10 городов с наиболее активно растущим количеством бесплатных объявлений. С осени 2020 года количество объявлений с пометкой «даром» в мегаполисах увеличилось на 17% и 6% соответственно. В Рязани рост безвозмездного предложения составил 21% с прошлой осени.

«Осознанное потребление — важный шаг в заботе об окружающем мире и экологии. Один из его главнейших аспектов — шеринг, который стал практически общемировым трендом. Мы в первую очередь видим отражение этого тренда у нас на сайте, где пользователи могут как продавать свои вещи и покупать, так и проводить безвозмездные сделки. Пользователи понимают, что продавая или отдавая свои вещи, мы заботимся об экологии и сохраняем ресурсы планеты. С каждым годом россиян, вовлекающихся в процесс осознанного потребления, становится все больше и больше, например, в этом году количество объявлений с пометкой „даром“ на Авито увеличилось на 22%. Бесплатные объявления размещают по всей стране, и в условиях пандемии каждый желающий может безопасно заказать необходимую вещь с Авито Доставкой не только в своем городе, но и в другом регионе» — комментирует Иван Гуз, Управляющий директор Авито Товары.

Что россияне отдают бесплатно?

Самой популярной в шеринге категорией оказалась категория «Для дома и дачи» — в сравнении с прошлой осенью в этом октябре товары для обустройства отдавали на 34% чаще. В рамках данной категории россияне чаще всего «дарили» растения (+53%), на втором месте — товары для ремонта и для кухни с ростом предложения 37% и 35% соответственно. Кроме того, жители России предпочитали отдавать предметы мебели (+29%) и бытовую технику (+18%). В Рязани товары категории «Для дома и дачи» отдавали на 35% чаще, чем в октябре 2020 года. В рамках данного раздела предпочитали делиться строительными материалами (на 45% больше), товарами для кухни (+25%), мебелью (+32%) и бытовой техникой (+27%).

Товары категории «Хобби и отдых» также часто передавались в безвозмездное пользование — по сравнению с октябрем 2020 года их размещали на сайте на 22% чаще. Наибольший рост предложения был зафиксирован в разделе товаров для охоты и рыбалки, в этом октябре их отдавали на 52% чаще, чем в прошлом. Оборудованием для спорта и отдыха россияне делились на 31% больше, а товарами для коллекционирования и книгами — на 26% и 24% чаще соответственно. В этом октябре жители Рязани отдавали товары категории «Хобби и отдых» на 26% чаще, чем в прошлом. Безвозмездное предложение на спортивные товары выросло на 23%. Коллекционные товары и книги отдавали на 30% и 25% чаще соответственно.

Еще одной популярной категорией оказались «Животные» — в этом октябре домашних питомцев отдавали даром на 22% чаще, чем в прошлом. В данном разделе россияне чаще всего бесплатно отдавали собак (+39%), товары для животных (+20%) и кошек (+18%). В Рязани этой осенью домашних животных отдавали на 35% чаще, чем прошлой. Чаще всего безвозмездно отдавали собак (+61%), товары для животных (+6%) и кошек (+29%).

Рост безвозмездных предложений в категории «Личные вещи» составил 7% по сравнению с прошлой осенью. В данной категории россияне отдавали товары из раздела «Красота и здоровье» (+29%), детские игрушки (+23%), а также часы и украшения (+16%). В октябре 2021 года жители Рязани делились товарами категории «Личные вещи» на 3% чаще, чем в прошлом. В рамках данного раздела чаще всего отдавали товары для красоты и здоровья (+44%), детские игрушки (+10%) и часы и украшения (+28%).