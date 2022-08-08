Россияне могут получить отгул 1 сентября

Жители страны могут устроить себе выходной в День знаний, чтобы побывать на школьном празднике своего ребёнка. В этом поможет донорство.
Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала в интервью РИА Новости, что доноры по закону имеют дополнительный оплачиваемый выходной день. Его можно использовать и 1 сентября.
Также можно написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты.
Ещё один способ – приурочить ко Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск.
Отгул можно получить и за сверхурочную работу.