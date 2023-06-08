Россиянам запретят выбрасывать одежду в общий мусорный бак

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает поэтапно запретить выбрасывать старую одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующая инициатива обсуждается с Минприроды и бизнесменами, пишет газета «Известия».

РЭО предлагает устанавливать специальные фандоматы в магазинах, продающих одежду и обувь. Люди смогут утилизировать старые вещи, текстиль после этого пустят на переработку.

Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, отмечают «Известия».

Предполагается, что торговые площадки будут только выделять места под фандоматы, устанавливать их поручат некоммерческим организациям, например, собирающим одежду для нуждающихся. В перспективе возможно начисление бонусов россиянам, сдающим одежду на переработку.

Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.