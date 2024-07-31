Россиянам стали приходить странные сообщения из-за рубежа. Чего хотят мошенники?

Мошенники используют различные способы, чтобы заставить своих жертв общаться с ними. Один из таких способов — это сообщение в мессенджере от незнакомца с заграничного номера. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам юриста, для мошенников самое главное — это заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача — «зайти» на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. Для этого они используют все доступные средства.

Один из распространённых способов — это сообщение с текстом: «Планирую приехать в Москву 30-го числа, но не могу с вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…». К сообщению прикрепляется ссылка.

Обманщики надеются, что потенциальной жертве станет интересно, кто же хочет её увидеть. Для этого отправляется ссылка на некий «новый аккаунт».

Переход по такой ссылке позволит злоумышленникам вскрыть ваши страницы в социальных сетях и на сайте Госуслуг. Они смогут похитить ваши финансовые средства и воспользоваться личными данными. Поэтому ни в коем случае не открывайте ссылки от незнакомых людей, каким бы интригующим ни было их послание.