Россиянам объяснили, кто получит тринадцатую зарплату

Решение о выплате тринадцатой зарплаты работникам зависит исключительно от желания работодателя, так как в Трудовом кодексе данная выплата не предусмотрена в качестве обязательной. В интервью агентству «Прайм» об этом рассказала Анна Иванова, эксперт по трудовому праву BGP Litigation.

Многие компании в России придерживаются традиции выплаты тринадцатой заработной платы. По словам юриста, такая выплата может служить заменой новогодних подарков, использоваться в качестве индексации. Иногда её прописывают в трудовом договоре.

Тем не менее, решение о выплате дополнительной зарплаты часто принимает сам работодатель, который может выбрать, начислить ли её отдельным сотрудникам или вовсе не производить выплату. Так что рассчитывать на тринадцатую зарплату в 2024 году могут лишь те, чей начальник готов её платить. А учитывая, что с 2025 года планируется повышение налогов на доходы физических лиц, компании, скорее всего, будут производить переменные выплаты до конца 2024 года.

Эксперт также рекомендует работодателям сделать условие о выплате тринадцатой зарплаты частью положения о системе оплаты труда, если такая практика существует. Например, можно указать, что выплату производят при наличии положительного финансового результата или что она заменяет ежегодную индексацию.