С 2025 года в России ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых домах. По словам юристы Марии Яковлевой, владельцы квартир обязаны следить за газовыми плитами. В противном случае им придётся платит штраф, сообщила эксперт агентству «Прайм».

Яковлева отметила, что средний срок службы газовой плиты – 14 лет. Хотя производитель может указывать и другие сроки в техпаспорте. По истечении срока службы плиту необходимо заменить или диагностировать, заключив договор со специализированной службой. Диагностика определит, можно ли продолжать эксплуатацию плиты и на какой срок, или потребуется замена.

Юрист предупредила: использование газового оборудования с истёкшим сроком службы влечёт административную ответственность. Штраф для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей.