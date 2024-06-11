Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Киберполиция России предупредила о новой мошеннической схеме, связанная с «закрытием кредита».

Мошенники находят россиян в соцсетях, мессенджерах, на профильных форумах и убеждают оформить кредит в любом крупном банке. Затем просят переслать 60% от взятой суммы на определённый счёт некой инвестиционной фирмы.

В обмен на это злоумышленники обещали полностью погасить взятый кредит, заявляя о том, что 40% кредитных средств останутся на счету человека.

Указанную мошенническую схему выявил один из сотрудников по информационной безопасности «Сбера», который обратил внимание на то, что один из клиентов банка попытался погасить кредиты сразу за 27 человек.

По результатам проведения расследования и анализа кредитного портфеля службе безопасности «Сбера» удалось выявить ещё три такие финансовые пирамиды, после чего был пресечён процесс последующей выдачи кредитов обманутым гражданам примерно на 200 млн рублей.