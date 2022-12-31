Суббота, 31 декабря, 2022
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Россиян предупредили о массовом отключении WhatsApp с 1 января

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С 1 января наступающего года у многих россиян перестанет работать мессенджер WhatsApp, рассказал «Прайму» эксперт Сергей Кузьменко.

По его словам, речь идет о пользователях устройств со старой версией операционных систем. В частности, без популярного приложения останутся владельцы смартфонов iPhone 5 и 5с, некоторых гаджетов Sony, LG, Samsung.

«Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках», — подчеркнул Кузьменко.

Собеседник агентства посоветовал в такой задуматься приобрести новый смартфон и не пытаться обойти запрет при помощи «серых» советов.

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