Понедельник, 5 февраля, 2024
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Россия входит в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем

7info
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Правительство РФ продолжает проводить системную работу в сфере цифровизации госуправления. Развивается облачная государственная экосистема. Как и международные аналоги, она предоставляет пользователям платформы, необходимые для функционирования информационных систем.

Как сообщается в телеграм-канале Правительства РФ, при создании сервисов ведомств применяют типовые решения. Это позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора.

Также идет переход на крупные платформы на основе государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета. Есть продукты, повышающие прозрачность администрирования и регулирования. Расширяется и функционал портала Госуслуг. На сегодняшний день его используют свыше 100 млн человек, за год оказывается около 300 млн услуг.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем — так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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