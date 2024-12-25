Россия сделала недвусмысленное предупреждение Зеленскому перед Новым годом

Сегодняшний массированный удар по территории Украины может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому перед новогодними праздниками, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его мнению, украинскому лидеру дали время задуматься как о своем будущем, так и о судьбе государства.

— Думаю, это связано с предыдущими действиями ВСУ и терактами, которые Украина совершала на территории России. Это предупреждение режиму Зеленского перед новогодними праздниками, показывающее уязвимость Украины перед нашими ударами. Эти знаковые удары — повод для размышлений о будущем Зеленского и Украины. Если он хочет, чтобы его страна мирно встретила Новый год, пусть не предпринимает никаких действий хотя бы до конца праздников, — заявил Матвийчук.

Сегодня сообщалось о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Также начались превентивные отключения электроэнергии.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о массированном ракетном ударе по территории страны. По данным публикации, ракеты, в том числе «Калибр», были запущены с бортов российской стратегической авиации. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Сам Зеленский заявил, что цели сегодняшней атаки — энергетические объекты на территории Украины.

По его словам, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

В то же время врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке российской территории.

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— Очередное преступление нацисткого режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова. На месте работают все оперативные и аварийные службы, — написал чиновник в телеграм-канале.