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Новости России и мира

Россия сделала недвусмысленное предупреждение Зеленскому перед Новым годом

Алексей Самохин

Сегодняшний массированный удар по территории Украины может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому перед новогодними праздниками, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его мнению, украинскому лидеру дали время задуматься как о своем будущем, так и о судьбе государства.

— Думаю, это связано с предыдущими действиями ВСУ и терактами, которые Украина совершала на территории России. Это предупреждение режиму Зеленского перед новогодними праздниками, показывающее уязвимость Украины перед нашими ударами. Эти знаковые удары — повод для размышлений о будущем Зеленского и Украины. Если он хочет, чтобы его страна мирно встретила Новый год, пусть не предпринимает никаких действий хотя бы до конца праздников, — заявил Матвийчук.

Сегодня сообщалось о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Также начались превентивные отключения электроэнергии.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о массированном ракетном ударе по территории страны. По данным публикации, ракеты, в том числе «Калибр», были запущены с бортов российской стратегической авиации. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Сам Зеленский заявил, что цели сегодняшней атаки — энергетические объекты на территории Украины.

По его словам, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

В то же время врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке российской территории.

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— Очередное преступление нацисткого режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова. На месте работают все оперативные и аварийные службы, — написал чиновник в телеграм-канале.

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