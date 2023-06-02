Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров ЕС

Несмотря на 10 пакетов санкций, введенных Брюсселем в отношении Москвы, Россия по итогам I квартала 2023 года осталась в десятке крупнейших контрагентов Евросоюза. Об этом рассказали «Известиям» в постпредстве России при ЕС.

«Ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией, как мы и ожидали, произошло уже в I квартале 2023-го — по мере того как активнее начал проявляться отложенный эффект есовских санкций в отношении ключевых позиций российского экспорта. Вследствие резкого сокращения товарооборота по итогам января-марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Если раньше Москва занимала пятую позицию после США, КНР, Великобритании и Швейцарии, то на фоне сокращения российско-есовского товарооборота из-за введенных рестрикций РФ пропустила вперед Турцию, Норвегию, Японию и Южную Корею.

При этом в постпредстве напомнили, что сворачивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией ЕС начал по собственной инициативе, так что восстановление показателей «ему придется начать с себя».

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Взаимный поворот: РФ осталась в топ-10 торговых партнеров ЕС